"Арум – осел": президент UFC Уайт раскритиковал организацию боя украинца Ломаченко
Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал решение промоутера Боба Арума устроить поединок Лопес – Ломаченко в сентябре со зрителями. Он жестко раскритиковал действия организатора боя.
Свое мнение Уайт выразил на пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 11, пишет 24 канал.
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Конфликт с промоутером
Недавно Арум заявил, что собирается в сентябре устроить поединок в легком весе между чемпионом мира по версиям WBC, WBA, WBO Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом. При этом промоутер подчеркнул, что этот поединок должен состояться только в присутствии зрителей.
Данное заявление разозлило Уайта, потому что недавно Арум обвинил его в безответственности за возобновление турниров UFC в разгар пандемии коронавируса.
Я вернул турниры, а теперь Арум повторяет все мои действия. Он тоже внезапно собрался вернуть фанатов. Арум – осел,
– заявил Уайт.
Добавим, что недавно Уайт составил рейтинг лучших бойцов в истории MMA. В этом списке не нашлось места для наиболее известного бойца Конора МакГрегора.
Кто такой Боб Арум?
Это американский юрист, предприниматель и боксерский промоутер. Основатель и руководитель компании Top Rank, которая занимается боксерским промоушеном и базируется в Лас-Вегасе.
Ломаченко – Лопес: главное о бое
- Встреча боксеров должна была состояться 30 мая.
- Для поединка была зарезервирована арена Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке (США). Но из-за пандемии COVID-19 бой вынужденно перенесли.
- Ожидается, что на кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.