Один из самых ожидаемых поединков легкого веса между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом таки состоится. Украинец и американец выяснят, кто сильнейший боксер в рамках легкого веса осенью 2020 года.

Ломаченко – Лопес встретятся в сентябре

Промоутер Боб Арум подтвердил, что бой за объединение поясов легкого веса Ломаченко – Лопес пройдет в сентябре, но теперь названа предварительная дата. Его слова цитирует BoxingScene.

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"Предварительная дата боя – 19-е сентября. Очень надеемся на это. По поводу места проведения, то переговоры еще продолжаются", – сказал Арум.

До этого планировалось, что поединок состоится в Нью-Йорке. Также Боб Арум рассчитывает, что бой посетит тысяча зрителей.

Это будут очень особые билеты для престижных людей, которые могут за них заплатить. Он постарается получить одобрение Комиссии. Зрители будут рассредоточены по всей арене из-за пандемии, чтобы никто не заболел, и они будут всех проверять, так как проверка занимает всего 10 минут,

– заявил Теофимо Лопес-старший.

Ломаченко – Лопес: главное о бое