"Арум – віслюк": президент UFC Вайт розкритикував організацію бою українця Ломаченка
Президент UFC Дейна Вайт прокоментував рішення промоутера Боба Арума влаштувати поєдинок Лопес – Ломаченко у вересні з глядачами. Він жорстко розкритикував дії організатора бою.
Свою думку Вайт розповів на пресконференції після турніру UFC on ESPN 11, пише 24 канал.
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Нещодавно Арум заявив, що збирається у вересні влаштувати поєдинок у легкій вазі між чемпіоном світу за версіями WBC, WBA, WBO Василем Ломаченко та володарем титулу IBF Теофімо Лопесом. При цьому промоутер підкреслив, що цей поєдинок повинен відбутися лише у присутності глядачів.
Дана заява розлютила Вайта, через те, що нещодавно Арум звинуватив його у безвідповідальності через відновлення турнірів UFC в розпал пандемії коронавірусу.
Я повернув турніри, а тепер Арум повторює всі мої дії. Він теж раптово зібрався повернути фанатів. Арум – віслюк,
– заявив Вайт.
Додамо, що нещодавно Вайт склав рейтинг найкращих бійців в історії MMA. Місця у цьому списку не знайшлося для найбільш відомого бійця Конора МакГрегора.