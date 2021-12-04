Арум контактировал с Камбососом относительно боя с Ломаченко: последнее слово будет за чемпионом
Источник:Inside Boxing Live
Василий Ломаченко может стать следующим соперником Джорджа Камбососа. Глава Top Rank Боб Арум уже контактировал с промоутером австралийского боксера по этому противостоянию.
Арум хочет бой Ломаченко – Камбосос
Об этом рассказал промоутер австралийского боксера Лу Дибелла. Боб Арум хотел бы организовать бой Джордж Камбосос – Василий Ломаченко.
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Глава Top Rank уже связывался с промоутером абсолютного чемпиона мира в легком весе. Дибелла ответил Аруму, чтобы тот следил за боем Ломаченко с Ричардом Комми. По его мнению, ганец может нанести поражение украинскому боксеру.
Я общался с Бобом Арумом. Но когда он позвонил, я сказал, что ему лучше следить, чтобы мой друг Ричард Комми не побил Ломаченко. Тем не менее, нет сомнений, что с ними тоже будут переговоры. Я говорил с PBC о других вариантах. Джервонта Дэвис – это также возможный соперник,
– сказал Лу Дибелла.
Свой следующий поединок Камбосос хочет провести в родной Австралии. После триумфального поединка с Теофимо Лопесом боксер предложил сопернику побоксировать в Австралии.К слову. Ломаченко 11 декабря подерется против Комми. Бой состоится в Нью-Йорке.
Дибелла заявил, что последнее слово в вопросе следующего соперника будет иметь Камбосос: "Если поговорить с Камбососом, его отцом или Питером Каном, то все они скажут, что решение еще не принято, и они изучат варианты".
Боксерское трио Ломаченко – Камбосос – Лопес
- Лопес провалил первую защиту чемпионских титулов, которые в 2020 году отобрал у Ломаченко. Теофимо не сможет требовать реванш, ведь в контракте боя такой опции нет. Все будет зависеть от желания австралийца.
- После поединка Джордж пообещал Ломаченко дать шанс в титульном поединке. Василий имеет хороший шанс вернуть себе пояса. Но все это пока лишь на словах.
- Эдди Хирн не исключил, что следующим соперником Камбососа может стать Девин Хейни.