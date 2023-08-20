Бывший игро Динамо отказался переходить в европейский клуб, где президент – россиянин

Артур Рудько продемонстрировал свою сознательную позицию. Игрок не собирается выступать под руководством представителя страны-агрессора.

Украинский футболист отказался переходить в клуб, президентом которого является россиянин. В настоящее время игрок находится без места трудоустройства.

Достойно внимания Чтобы порой не обидеть россиян: Реал Сосьедад попытался оправдать сотрудничество с московским Динамо

Оставшись ни с чем

Бывший вратарь киевского "Динамо" рассказал о выборе, который ему пришлось недавно принять. Рудько находился в активном поиске нового клуба, где он мог защищать ворота, однако много вариантов у него не было. В частности, Артур мог перебраться в Торпедо из Кутаиси, однако он отказался от переезда, надеясь на лучшее предложение. Голкипер признался, что хотел прежде всего найти команду дома в Украине, но вот и с этим не сложилось.

Рудько имел предложение от киприотского коллектива, но помешала сознательная позиция вратаря. Дело в том, что в Кармиотиссе, предлагавшей Артуру сотрудничество, президент россиянин Дмитрий Пунин, до того всего не поддерживающий сторону Украины. Таким образом, голкипер решил послушать свою совесть и не принимать предложение команды, где у власти представитель страны-агрессора.

Туда я не согласился ехать через президента клуба. Он русский, и я так понимаю, что он не за нас. Не Красава, одним словом. Это клуб Кармиотисса, там, где Хацкевич еще работал. Россиянин Дмитрий Пунин владеет этим клубом. Я его лично не знаю, но судя по отзывам… Я не знаю, возможно, он хорошего мнения об Украине и не очень хорошего о России. Но полной уверенности нет, а отзывы были не самые лучшие. Если говорить о владельцах Пафоса, где я играл с 2019 по 2022 год, то там, после начала полномасштабного вторжения России, мне моментально была предложена помощь. И люди там, с адекватным мировоззрением, скажем так. А в Кармиотису я отказался уезжать,

– сказал Рудько.

Выступления Рудька

Артур так и остался без клуба и находится свободным агентом.

В период с 2009 по 2019 год числился в составе киевского Динамо, за которое успел сыграть всего 29 матчей. Также, принадлежа "бело-синим", Рудько играл в аренде в Говерле.

В 2019-м Артур даром перешел в киприотский Пафос, за который отыграл 92 поединка, 33 из которых были "сухими". К тому же, он признавался лучшим вратарем второго круга сезона в Кипре.

Впоследствии Рудько вернулся в Украину, однако на этот раз в Металлист, откуда сразу перешел в аренду в польский Лех, где играл довольно мало. После завершения временных выступлений в состоянии "железнодорожников", у Артура дела в Харькове не пошли, поэтому он покинул клуб, а только находится в поиске места трудоустройства.