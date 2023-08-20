Український футболіст відмовився переходити у клуб, президентом якого є росіянин. Наразі гравець перебуває без місця працевлаштування.

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Залишившись ні з чим

Колишній воротар київського Динамо розповів про вибір, який йому прийшлося нещодавно прийняти. Рудько перебував у активному пошуці нового клубу, де б він міг захищати ворота, проте багато варіантів в нього не було. Зокрема, Артур міг перебратися Торпедо з Кутаїсі, проте він відмовився від переїзду, сподіваючись на кращу пропозицію. Голкіпер зізнався, що хотів насамперед знайти команду вдома в Україні, та от і з цим не склалося.

Рудько мав пропозицію від кіпріотського колективу, але на заваді стала свідома позиція воротаря. Діло в тому, що в Карміотісси, яка пропонувала Артуру співпрацю, президент росіянин Дмитро Пунін, який до того всього не підтримує сторону України. Таким чином, голкіпер вирішив послухати свою совість та не приймати пропозицію команди, де при владі представник країни-агресора.

Туди я не погодився їхати через президента клубу. Він — росіянин, і я так розумію, що він не за нас. Не Красава, одним словом. Це клуб Карміотісса, там, де ще Хацкевич працював. Росіянин Дмитро Пунін володіє цим клубом. Я його особисто не знаю, але судячи з відгуків… Я не знаю, можливо, він хорошої думки про Україну і не дуже хорошої про Росію. Але повної впевненості немає, а відгуки були не найкращі. Якщо говорити про власників Пафосу, де я грав з 2019 по 2022, то там, після початку повномасштабного вторгнення Росії, мені моментально було запропоновано допомогу. І люди там, з адекватним світоглядом, скажімо так. А в Карміотіссу я відмовився їхати,

– сказав Рудько.

До речі. Клубом Красава, про який згадав Артур, керує російський блогер Євген Савін, який після початку повномасштабної війни переїхав з Росії до Кіпру та заявив свою команду у другому за силою тамтешньому дивізіону. Спортивним директором команди є колишній гравець збірної України Микола Морозюк. До того ж Савін випускав відео, де фігурували Андрій Ярмоленко та Віталій Миколенко, які розповідали про реалії війни в Україні. Євген робив це для того, аби показати правду своїй російській авдиторії.

Виступи Рудька