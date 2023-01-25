Кипрский клуб второго дивизиона Красава-Ипсонас сообщил, что известный украинский футболист Николай Морозюк принял решение о завершении карьеры. Это решение было обоюдным, так что хавбек получит новую работу в клубе.

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Новая должность Морозюка

Теперь Морозюк станет спортивным директором кипрского клуба. Он будет заниматься комплектацией команды и поиском талантливых игроков.

Представляем серьезное усиление менеджерского состава нашей команды. С взаимного согласия руководства и игрока Николай Морозюк принял решение завершить свою футбольную карьеру и возглавить спортивный департамент клуба в роли директора! Николай будет отвечать за комплектацию команды и скаутскую работу,

– говорится в заявлении клуба.

Отметим, что ФК Красава-Ипсонас принадлежит российскому блогеру Евгению Савину. Команда выступает во втором по силе дивизионе Кипра, где занимает 11 место из 16-ти. Николай Морозюк пополнил команду осенью 2022 года. За это время он сыграл 14 поединков, но результативными действиями не отличился.

Футбольная карьера Николая Морозюка