"Опусти руки и начни молиться во время боя с Хейни": украинский актер высмеял слова Ломаченко

Артур Логай отреагировал на слова Василия Ломаченко. Украинский актер предложил боксеру отличную альтернативу.

Артур Логай обратился к Василию Ломаченко, взяв за основу его высказывания о войне в Украине. Украинский актер "прочитал лекцию" боксеру.

Достойно внимания Ломаченко появился на пресс-конференции в футболках с надписями "ПСЛМ 33" и "Псалом 103"

Благодаря общим усилиям

Недавно Василий Ломаченко сказал на пресс-конференции, что никто никак не сможет повлиять на войну в Украине, кроме Бога. Такая позиция боксера возмутила многих украинцев, в том числе и Артура Логая. Актер записал видео, в котором он саркастически решил объяснить Ломаченко абсурдность его слов. Логай предложил Василию опустить руки во время боя с Хейни и просто начать молиться Богу в надежде, что оппонент не будет его слишком сильно избивать.

Также Артур в пример в пример Ломаченко привел притчу из библии о Давиде и Голиафе, подчеркнув свою позицию. Логай пытается донести Ломаченко, что вера это хорошо, однако без труда никто не сможет ничего добиться. Также украинский актер возмущен тем, что боксер не использует медийность, чтобы освещать войну в Украине и настоящего агрессора.

Видео обращения Логая:

Напомним, что бой Ломаченко с Хейни состоится в ночь с 20 на 21 мая. Бойцы уже успели провести пресс-конференции, а накануне украинский боец отметил, что он будет сражаться исключительно за свою страну. Также боксеры сразились в битве взглядов, в которой обнаружили победителя.