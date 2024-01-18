Экс-капитан Динамо опубликовал видео, на котором продемонстрировал свое жилье, где были видны выбитые правоохранителями стеклянные двери. Несмотря на это, он успокоил своих поклонников и заявил, что у него все хорошо, но дополнительной информации не предоставил.

К теме Выбили стеклянную дверь: в доме Милевского полиция провела обыски - видео

Милевский анонсировал эфир с подробностями об обыске

На следующие сутки бывший форвард сборной Украины снова вышел в публичное пространство. Он прокомментировал ситуацию с обысками в его доме и активное обсуждение этого события в СМИ, анонсировав рассказать больше деталей в ближайшие дни.

В общем, что хочу сказать. Весь интернет уже гудит по поводу этих обысков, Гордон-шмордон, все написали. Поэтому, где-то через 3 дня, или на следующей неделе, хочу со всеми вами выйти в прямой эфир, "перетрем" на эту тему. Всего хорошего, увидимся,

– заявил Милевский.

Смотрите видео с обращением Артема Милевского (Осторожно! Присутствует нецензурная лексика, 18+)

Напомним, что с декабря 2023 года Артем Милевский проводит стримы на платформе Twitch, поэтому именно там следует ожидать его комментариев.

Интересно. Кроме блогерской деятельности, бывший капитан Динамо также занимается бизнесом. Сейчас он продает шапки собственного бренда.