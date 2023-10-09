С того момента Александр Алиев несет службу в ВСУ, совмещая это с благотворительными матчами в поддержку украинской армии. Бывший футболист 8 октября поделился несколькими фотографиями и видео из новой жизни.

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Продолжает служить народу Украины

Алиев изложил контент, где готовится передать "привет" врагу, оставляя "слова с поздравлениями" для оккупанта на украинских снарядах, которые в скором времени сделают россиян более счастливыми.

Александр успел еще передать поздравление врагу и от своего друга Артема Милевского, который не сумел справиться с депрессией после 24 февраля 2022 года. Полномасштабная война сильно повлияла на бывшую звезду нападения сборной Украины и киевского Динамо.

Военные будни. Слава Украине!

– подписал фото Алиев.



Алиев передал "привет" от себя и Милевского оккупантам / Фото из инстаграмма Александра

Напомним, что в конце сентября друзьям Милевского удалось положить в частную больницу Артема, который едва походил на самого себя. На плечи врачей упала сложная задача – вернуть бывшего футболиста в нормальную жизнь. Все расходы по лечению взял на себя владелец Динамо Игорь Суркис.

Следует отметить, что ни Алиев, ни Милевский не родились в Украине. Александр родом из русского Хабаровска, а Артем – из белорусского Минска. Однако оба раскрыли свой футбольный талант в Украине и приняли для себя четкую позицию в пользу сине-желтого государства.

Алиев же рассказал, что работа медиков приносит первые плоды Состояние Милевского постепенно улучшается.