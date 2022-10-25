Новая должность для Милевского

Владелец гранда украинского футбола в шутливой форме ответил на вопрос, может ли в будущем Артем Милевский стать главным тренером команды.

Главным тренером точно не будет. Милевского я рассматриваю только как нового президента клуба, – заявил Суркис.

Напомним, что бывший форвард сборной Украины выступал в составе Динамо с 2003 по 2013 годы. За это время он сыграл за динамовцев 276 матчей, в которых забил 87 голов и отдал 54 голевые передачи.

Последним клубом известного футболиста стал закарпатский Минай. Осенью прошлого года Милевский объявил о завершении карьеры.

К слову. Артем Милевский объяснил почему не вступил в терроборону, в отличие от своего бывшего одноклубника Александра Алиева. Как отметил 37-летний экс-футболист, он не может стрелять в людей.