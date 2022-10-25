Новая должность для Милевского
Владелец гранда украинского футбола в шутливой форме ответил на вопрос, может ли в будущем Артем Милевский стать главным тренером команды.
Главным тренером точно не будет. Милевского я рассматриваю только как нового президента клуба, – заявил Суркис.
Напомним, что бывший форвард сборной Украины выступал в составе Динамо с 2003 по 2013 годы. За это время он сыграл за динамовцев 276 матчей, в которых забил 87 голов и отдал 54 голевые передачи.
Последним клубом известного футболиста стал закарпатский Минай. Осенью прошлого года Милевский объявил о завершении карьеры.