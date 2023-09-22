Колишній футболіст Динамо Артем Мілевський все далі продовжує розчаоовувати своїх фанатів. Під час війни етнічний білорус скотився до дуже поганого стану.

До теми Від Мілевського до Левандовського: хто забив найбільше голів у матчах між Динамо та Шахтарем

Про бажання врятувати Артема заявило багато відомих людей, але схоже, що сам він не готовий змінюватися. 24 канал згадує історію падіння Мілевського.

Мілевський – легенда Динамо

Для багатьох вболівальників Артем став кумиром у 00-і та на початку 10-х. Вихованець Динамо забив аж 87 голів за киян, тричі ставав чемпіоном та навіть вигравав бомбардирські перегони в УПЛ.

Мало хто повірить, але саме Мілевський є найкращим бомбардиром в історії дербі з Шахтарем (8 голів). А за його два дублі Спартаку у кваліфікації Ліги чемпіонів 2008-2009 Артема готові були носити на руках.

Правда, на початку 10-х вже почали з'являтися дзвіночки, що повністю реалізувати свій потенціал уродженцю Мінська не вдасться. Артема постійно помічали у нічних клубах Києва, із дисципліною було поганенько.

Спад у кар'єрі та успіхи в ютубі

Кар'єра в Динамо завершилась із призначенням Блохіна (та приходом Мілевського на його презентацію в халаті). А після Києва успіхи гравця ставались все менш значущими.

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Газіантепспор, Хайдук, РНК Спліт, Конкордія, Тосно, Динамо Брест і Минай – явно не таку кар'єру пророкували одному з найкращих форвардів Динамо у XXI сторіччі. Артем зав'язав із футболом у 2021-му і здавалось, що знайшов своє покликання.

Ютуб-канал гравця "Міля" стрімко розвивався. Сам Мілевський робив цікавий контент, у своєму дусі – веселився, тусив, робив челленджі та мандрував. Аж поки не розпочалась повномасштабна війна…

Все змінила війна

Саме після 24 лютого 2022 року життя Артема конкретно дало тріщину і він пустив його на самотік. У перші дні після повномасштабного вторгнення Росії Мілевський зрідка виходив в ЗМІ та соцмережі, але куди рідше, ніж раніше.

Спочатку Артем записував відео з паркінгу, де у сльозах просив про мир:

Пізніше в інтернеті почали з'являтися фото. як Мілевський займається волонтерською допомогою, а саме вантажить коробки із продуктами для постраждалого населення. Про ведення ютуб-каналу мови не йде, там з лютого 2022-го і до серпня цього року не було жодного нового відео.

Останнє відео на ютуб-каналі "Міля" від лютого 2022-го:

Скандал із Астаф'євою

А у травні 2022-го Артем вперше потрапив у скандал за часів повномасштабної війни. Відома співачка Дар'я Астаф'єра розповіла, як волонтерила в одному із закладів Києва, готуючи їжу для бійців ЗСУ. Там вона і зустрілась із Мілевським.

Із ним сталася сутичка, коли він приходив і вимагав суп. Один із наших волонтерів сказав: "Знаєш, у тебе на бухло є гроші, а за суп не можеш заплатити?". Я вже не стрималася, вийшла й кажу: "Я думаю, ти можеш знайти час і піти приготувати собі і своїм друзям суп, з якими ти відпочивав вночі". І він перестав приходити,

– розповіла Астаф'єва.

Сам Мілевський цю ситуацію не коментував, але інколи підколював Дар'ю після того випадку. Наприклад, фотографією із супом в інстаграмі.

Тоді ж Артем розповів інтерв'ю, що сумує за батьками. Він зізнався, що вони зараз знаходяться у Білорусі, як і сестра, і не повністю розуміють, що відбувається в Україні. Каже, що намагається не підіймати цю тему із ними, але дуже хоче їх обійняти.

Велике інтерв'ю Мілевського та Алієва:

Перші тривожні дзвіночки

Схоже, що ця ситуація і загнала нападника у довготривалу депресію. З літа 2022-го Артем взагалі пропав з інстаграму, а про його стан повідомляли лише треті особи.

Почалась війна і це затягнуло його в депресивний стан. Мілевського, як на мене, треба спробувати якось підтримати та інтегрувати в життя. Я з ним говорив. На нього дуже сильно вплинула війна, коли він побачив, як бомблять, як помирають люди. Він каже, що не розуміє, навіщо це все робиться. Хочу, щоб всі зрозуміли, що він дуже глибоко перейнявся усіма подіями і йому не байдуже,

– розповів Роман Бебех.

Багато хто перетинався із Мілевським у різних пабах на переглядах матчів. Розповідають про кепський зовнішній вигляд гравця, зайву вагу та ознаки зловживання алкоголем.

Мілевський повернувся, проблеми лишились

З лютого 2023-го Артем знову став з'являтися у публічній площині. 24 лютого він написав теплий пост на підтримку України: "365 днів. З багатьма познайомився за цей рік, усім тисну руку! Усім респект! Браво, Україна".

А на початку березня разом зі своїм старим другом і "кентом" Олександром Алієвим вперше з'явився на матчі Динамо. Вигляд Артема красномовно дає зрозуміти, що у нього є проблеми зі здоров'ям.

Мілевський відвідав матч Динамо – Інгулець:

Згодом Мілевський частіше почав постити в інстаграм, анонсував навіть поновлення свого ютуб-каналу "Міля" та навідався на прощальний матч Євгена Селезньова. Втім про проблеми Артема знову голосно заговорив екстренер Динамо Олександр Хацкевич.

Я знаю, що людині треба допомогти. От і все. Сьогодні йому потрібна допомога. Коли він був футболістом, то обпікся зі своїми друзями. Сьогодні, може, він знову потрапив не до тієї компанії, яка потрібна. Але завжди є люди, котрі готові допомогти. Те, що я побачив… Я із задоволенням допоможу, тому що я втратив найкращого друга, Валентина Белькевича. Можливо, також через цю ситуацію, що зараз з Артемом була – невизначеність після звільнення з Динамо. Він швидко згорів. Не хочеться втрачати Артема,

– розповів Хацкевич.

У свою чергу журналіст Сергій Болотніков розповів про фінансові проблеми Мілевського. За його інформацією, у Артема закінчились гроші, а зв'язки зі своїм колишнім агентом Олександром Панковим гравець обірвав.

Принизлива реклама капперів

Ситуація стала більш зрозумілою у червні. На своїй сторінці в інстаграм Мілевський почав рекламувати дуже сумнівних капперів. Це люди, які продають прогнози на спортивні події на основі своїх інсайдерських даних.

Грубо кажучи, на основі інформації про договірні матчі. Стан Артема на відео продовжує засмучувати всіх, з ким він був знайомий. Зайва вага, проблеми з дикцією, завжди закриті очі в окулярах і чимало ознак нетверезого стану.

Пізніше ексгравець завів собі корпоративну сторінку, де пропонує свої послуги за гроші – пост в інстаграм, серія сторіз, Reels, виїзд на свято, привітання із днем народження тощо.

Останньою (поки що) краплею у падіння Мілевського стало відео, де він підписує м'яч та футболку для якогось невідомого аукціону для допомоги "нужденним". Стан українця все такий же красномовний, про тверезий розум та адекватну реакцію на події мови не йде.

Артем Мілевський: без друзів та допомоги

Саме після цього відверто заговорили про проблеми Артема його найближчі друзі з футболу – Євген Селезньов та Олександр Алієв. Перший зізнався, шо Міля відмовляється від кваліфікованої допомоги та навіть не бере слухавку. У свою чергу "Кент" лише підтвердив цю інформацію.

Вчора Артем мав виїхати до лікарні, ми про все домовилися з лікарем. Все це був готовий оплатити Ігор Михайлович Суркіс. Він сказав мені, щоб я його поклав до лікарні на реабілітацію і він готовий все оплатити. Ну і досі людина не бере слухавку, не хоче. Тож я вас прошу, більше не пишіть мені допомогти "кенту". Я готовий протягом 5-6 місяців це зробити, але людина мене не чує. Він сам цього особисто не хоче,

– заявив Алієв.

Схоже, що навіть найближчий друг Артема вже опинився у його "чорному списку". До речі, нещодавно на ютуб-каналі Мілевського вийшов ролик з його участю у зйомці фільму "Довбуш".

Правда, тішитися нема чому. Ролик був знятий у 2021 році, а нинішній стан Артема продовжує викликати все більше занепокоєння. Схоже, що український футбол остаточно втрачає свою легенду 00-х.

Від того героя, який забивав "паненкою" на ЧС-2006, ставив на коліна Спартак та неодноразово бив Шахтар, не залишилось ані граму. Його замінили інші грами, а скоріше навіть літри...