Мечтает сыграть в благотворительном матче: когда Милевский снова выйдет на футбольное поле
Источник:твич Артема Милевского
Бывший форвард киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский сумел избавиться от алкогольной зависимости и вернуться к нормальной жизни. В будущем легендарный футболист планирует радовать фанатов своим мастерством в ветеранских матчах.
Сейчас культовый игрок "бело-синих" Артем Милевский начал карьеру стримера. Во время новогоднего эфира бывший форвард рассказал, как избавился от лишнего веса и когда вернется на футбольное поле.
Читайте также Привез на тренировку 50 тысяч долларов: Милевский рассказал интересную историю с Шевченко
Милевский: Когда все пройдет, вернусь на поле
После лечения Милевский вернулся к своему нормальному весу. Однако проблемы со здоровьем до сих пор сказываются. После полной реабилитации Миля пообещал участвовать в благотворительных матчах.
Алкоголь очень притягивает вес, отеки, всю эту "движуху". Не пить алкоголь и следить за собой, ходить каждый день в зал. Теперь не играю. У меня немного проблемы со здоровьем. Имею в виду ноги. Болят суставы. Когда все пройдет, вернусь на поле. Какие-то благотворительные игры, участвовать в них. Сейчас ноги не дают это сделать,
– рассказал Милевский.
Два года без футбола
- Напомним, что Артем Милевский завершил игровую карьеру летом 2021 года. Последним клубом легенды был закарпатский Минай. После этого Миля не играл даже в товарищеских матчах.
- Летом 2023 года Евгений Селезнев пригласил на свой прощальный матч Милевского. Экс-форвард Динамо приехал в Закарпатье, но так и не появился на поле.
- Отметим, что в будущем Милевский может вернуться в Динамо. Президент "бело-синих" Игорь Суркис, который оплатил лечение своего бывшего футболиста, ждет его возвращения в родной клуб. Однако неизвестно, какую должность предложат Артему.