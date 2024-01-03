Сейчас культовый игрок "бело-синих" Артем Милевский начал карьеру стримера. Во время новогоднего эфира бывший форвард рассказал, как избавился от лишнего веса и когда вернется на футбольное поле.

Читайте также Привез на тренировку 50 тысяч долларов: Милевский рассказал интересную историю с Шевченко

Милевский: Когда все пройдет, вернусь на поле

После лечения Милевский вернулся к своему нормальному весу. Однако проблемы со здоровьем до сих пор сказываются. После полной реабилитации Миля пообещал участвовать в благотворительных матчах.

Алкоголь очень притягивает вес, отеки, всю эту "движуху". Не пить алкоголь и следить за собой, ходить каждый день в зал. Теперь не играю. У меня немного проблемы со здоровьем. Имею в виду ноги. Болят суставы. Когда все пройдет, вернусь на поле. Какие-то благотворительные игры, участвовать в них. Сейчас ноги не дают это сделать,

– рассказал Милевский.

Два года без футбола