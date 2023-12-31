38-летний бывший футболист возвращается в нормальную жизнь после ужасного состояния и депрессии, из которой его извлекли благодаря лечению и профессионализму медиков. Милевский прошел курс лечения, который взял на себя президент Динамо Игорь Суркис, которому небезразлична судьба бывшего футболиста команды.

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Что сказал Суркис в разговоре с Милевским

К счастью, Артем взялся за голову и вернулся к активной жизни. Милевский уже даже получил предложение из Суркиса, предлагавшего ему трудоустроиться в киевском клубе, где работает уже немало легенд "бело-синих".

30 декабря Милевский провел благотворительный стрим, где собирал средства на реабилитацию украинских военных. Также Артём ответил на вопросы болельщиков в футбольном плане. Легенда Динамо припомнило предложение Суркиса, рассказав детали разговора с президентом киевлян.

Я звонил ему на день рождения, поздравлял. Он мне сказал дословно: "Когда будешь готов, приходи, мы тебя ждем",

– ответил Артем.

Любопытно! Милевский выступал в структуре Динамо с 2002 по 2013 годы. В бело-синей футболке Артем провел наибольшее количество матчей за один клуб в своей карьере – 274 поединка (86 голов и 53 результативных передачи). Вместе с киевлянами завоевал 11 кубков.