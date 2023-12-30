Карьера футболиста Артема Милевского завершилась не так, как ожидали большинство поклонников игры уже бывшей звезды Динамо и сборной Украины. Нападающий не смог проявить себя за границей и рано перестал показывать футбол высокого класса.

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Милевский стал стримером на Twitch

Впрочем, в 38 лет жизнь не заканчивается, поэтому Милевский пытается раскрыться в новом для себя деле. Бывший футболист объявил в сторис о запуске своего канала на платформе Twitch.

В рамках прямых трансляций Артем Милевский планирует играть в FC 24 и Efootball, а также просто общаться с подписчиками.

Друзья, у меня для вас классная новость. Я открыл свой Twitch-канал Timi_1010. Я играю в FIFA и PES. Присоединяйтесь, там увидимся,

– заявил Милевский.

История Артема Милевского