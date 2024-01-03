Наразі культовий гравець "біло-синіх" Артем Мілевський розпочав кар'єру стрімера. Під час новорічного ефіру колишній форвард розповів, як позбувся зайвої ваги та коли повернеться на футбольне поле.
Читайте також Привіз на тренування 50 тисяч доларів: Мілевський розповів цікаву історію з Шевченком
Мілевський: Коли все мине, повернуся на поле
Після лікування Мілевський повернувся до своєї нормальної ваги. Проте проблеми зі здоров'ям досі даються взнаки. Після повної реабілітації Міля пообіцяв взяти участь у благодійних матчах.
Алкоголь дуже притягує вагу, набряки, всю цю "двіжуху". Не пити алкоголь і стежити за собою, ходити щодня до зали. Зараз не граю. У мене трохи проблеми зі здоров'ям. Маю на увазі ноги. Болять суглоби. Коли все мине, повернуся на поле. Якісь благодійні ігри, брати участь у них. Нині ноги не дають це зробити,
– розповів Мілевський.
Два роки без футболу
- Нагадаємо, що Артем Мілевський завершив ігрову кар'єру влітку 2021 року. Останнім клубом легенди був закарпатський Минай. Після цього Міля не грав навіть у товариських матчах.
- Влітку 2023 року Євген Селезньов запросив на свій прощальний матч Мілевського. Ексфорвард Динамо приїхав на Закарпаття, але так і не з'явився на полі.
- Зазначимо, що в майбутньому Мілевський може повернутися в Динамо. Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс, який оплатив лікування свого колишнього футболіста, чекає його повернення до рідного клубу. Проте наразі невідомо, яку посаду запропонують Артему.