Артета: Это действительно хорошая победа

Команда Зинченко продемонстрировала свою готовность к новому сезону победой над Кристалом Пеласом в первом туре английской Премьер-лиги. Украинский защитник вышел в старте "канониров" и принял участие в первом голе в ворота хозяев - украинец совершил ассист после углового на Мартинелле.

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Еще один мяч Арсенал забил во втором тайме – защитник Кристал Пелас Гехи срезал мяч в свои ворота после прострела Сака. Матч закончился со счётом 0:2.

Главный тренер Арсенала Микель Артета подвел итоги матча с Кристал Пелас.

"Это действительно хорошая победа. Она была тяжелой, потому что болельщики Кристал Пелас гарантировали здесь атмосферу, а соперник является командой хорошего уровня. Они создали нам много проблем. Мы пережили это в прошлом сезоне, а то, что сейчас приехали и одержали победу в этот способ – заслуга ребят, я очень счастлив. ‎

‎Неутешительным было то, что мы не забили больше голов, ведь у нас было столько возможностей. Мы были действительно опасны у чужих ворот, однако не можем рассчитывать здесь на это в течение 95 минут, этого не произойдет.", – сказал тренер.

Также наставник лондонского клуба высоко оценил дебют украинца.

‎Зинченко и Жезус уже имеют опыт, они выступали в АПЛ много раз. Это все еще новая команда, но их адаптация поражает,

– сказал Артета.

Зинченко – лучший игрок матча