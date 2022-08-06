Игру Зинченко высоко оценили эксперты

Александр совершил голевой пас в матче против Кристал Пелес. На 20-м поединке украинец сбросил мяч головой на точно пробившего Габриэла Мартинелли.

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В итоге команда Зинченко торжествовала в стартовом поединке АПЛ – 0:2. Еще один гол "канонирам" помог забить Марк Гуэхи, мяч рикошетом от главы футболиста улетел в собственные ворота Кристал Пелес.

Зинченко стал лучшим игроком матча 1-го тура АПЛ в составе своей команды по версиям статистических порталов WhoScored и SofaScore.

WhoScored поставил украинцу 8,1 балла. Это лучшая оценка не только в составе Арсенала, но и в обеих командах.

SofaScore оценил украинца в 7,5 балла. Это самая высокая оценка в команде вместе с Беном Уайтом. Лучшим же в матче признан защитник Пелас Йоаким Андерсен, получивший 7,9.

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