No Zina – no party: тренер Арсенала подтвердил самые плохие прогнозы по травме Зинченко

У Лондонского Арсенала еще последний шанс на чемпионство в АПЛ. Перед финальными матчами "канониры" потеряли сразу двух игроков основного состава.

Команде в последних турах не помогут травмированные Александр Зинченко и Габриэл Мартинелли. Неприятную информацию на пресс-конференции сообщил главный тренер Арсенала Микель Артета.

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Неприятные новости из расположения Арсенала

По его словам, Зинченко пропустит несколько ближайших матчей. Зато травма Мартинелли оказалась более серьезной. Вероятно, что на восстановление 21-летнему левому вингеру из Бразилии уйдет несколько недель.

Ранее сообщалось, что защитник Уильям Салиба возобновится не раньше июня месяца. Следовательно, "канониры" ослабленными доиграют сезона-2022/2023.

Арсенал после 36 туров идет на 2-й позиции, имея в своем активе 81 балл. Хотя недавно команда Артеты единолично возглавляла турнирную таблицу, но концовку сезона лондонцы, откровенно говоря, проваливают. До первого места, которое занимает Манчестер Сити, отставание в 4 очка. У подопечных Пепа Гвардиолы еще есть игра в запасе против Брайтона.

У "канониров" еще есть теоретические шансы на чемпионский титул за два тура до окончания текущего сезона АПЛ. Но такой результат далек от реальности, глядя на игру команд в последних турах.

Впереди у Арсенала два матча АПЛ – против Ноттингем Фореста и Вулверхэмптона. МанСити же сыграет против Челси, Брайтона (перенесенная игра) и Брентфорда.