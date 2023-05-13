Лондонский клуб продолжает подготовку к домашней игре против Брайтона. Микель Артеты не сможет рассчитывать в следующем матче сразу на двух игроков основного состава – защитников Вильяма Салиба и Александра Зинченко.

К теме Зинченко не поможет сборной Украины в июньских матчах: сколько пропустит лидер "сине-желтых"

Еще не все потеряно

Если Салиба может вернуться через один или два поединка, то прогнозы относительно украинца не так оптимистичны. Заявляли, что Александр пропустит остаток сезона-2022/2023 из-за травмы, и вообще вернется на футбольное поле уже ближе к началу следующего сезона.

Однако главный тренер Арсенала Микель Артета не был столь категоричен на предматчевой пресс-конференции. Наставник "канониров" положительно мыслит по поводу повреждения левого защитника сборной Украины, которое он получил в игре против Ньюкасла (0:2). Украинец повредил икроножную мышцу.

Артета заявил, что врачи не подтвердили тот факт, что Зинченко больше не сыграет в текущем сезоне.

Подтверждено ли, что Зинченко выбыл до конца сезона? Нет,

– ответил наставник Арсенала.

Обратите внимание! Арсенал сыграет против Брайтона, возглавляемого бывшим наставником Шахтера Роберто Де Дзерби, 14 мая. Стартовый свисток раздастся в 18:30 (по Киеву).

Лондонский клуб даже без лидеров будет пытаться завоевать чемпионский трофей АПЛ в борьбе с МанСити. Сейчас отставание "канониров" от первого места составляет всего один балл. Однако у "горожан" еще есть игра в запасе.