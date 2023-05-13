Лондонский клуб продолжает подготовку к домашней игре против Брайтона. Микель Артеты не сможет рассчитывать в следующем матче сразу на двух игроков основного состава – защитников Вильяма Салиба и Александра Зинченко.
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Еще не все потеряно
Если Салиба может вернуться через один или два поединка, то прогнозы относительно украинца не так оптимистичны. Заявляли, что Александр пропустит остаток сезона-2022/2023 из-за травмы, и вообще вернется на футбольное поле уже ближе к началу следующего сезона.
Однако главный тренер Арсенала Микель Артета не был столь категоричен на предматчевой пресс-конференции. Наставник "канониров" положительно мыслит по поводу повреждения левого защитника сборной Украины, которое он получил в игре против Ньюкасла (0:2). Украинец повредил икроножную мышцу.
Артета заявил, что врачи не подтвердили тот факт, что Зинченко больше не сыграет в текущем сезоне.
Подтверждено ли, что Зинченко выбыл до конца сезона? Нет,
– ответил наставник Арсенала.
Лондонский клуб даже без лидеров будет пытаться завоевать чемпионский трофей АПЛ в борьбе с МанСити. Сейчас отставание "канониров" от первого места составляет всего один балл. Однако у "горожан" еще есть игра в запасе.
- Напомним, что Зинченко выступает за Арсенал с июля 2022 года. Александр подписал контракт до конца июня 2026 года.
- За клуб успел провести уже 33 матча, в которых отличился одним голом и 2 ассистами.
- Сашу уже называют в красной части Лондона "капитаном без повязки". Однако в последних играх игра украинца не так приятно удивляет, как это было сразу после перехода из Мансити.
- Ранее Зинченко уже вылетал из игры команды на небольшие сроки. Этот перерыв также был из-за повреждений.