22 июля 2022 Александр подписал контракт с Арсеналом, покинув Манчестер Сити, где он не получал много игровой практики. В лондонском клубе Зинченко стал стабильным футболистом основы.

Следует узнать Арсенал готовит большую кадровую чистку: попадает ли под нее Зинченко

Зинченко: Надо быть целеустремленным, сохранять голову холодной, верить в то, что делаешь

Фанаты "канониров" называют Сашу "капитаном без повязки", ведь украинец не только хорошо играет, но и мотивирует команду в моменты падений.

Сам Александр рассказал, как другие футболисты повлияли на его формирование как профессионального игрока.

"В течение своей карьеры я пересекался со многими невероятными талантами. Урок, который я извлек из этого – надо быть целеустремленным, сохранять голову холодной, верить в то, что делаешь. Верить, что можешь добиться всего, потому что в этой жизни можешь делать все, что хочешь", – сказал Зинченко.

Также Зинченко назвал футболиста, еще с детства вдохновлявшего Александра. Хотя эти два футболиста совершенно разные по стилю игры и позиции на поле.

В детстве моим кумиром был Роналдинью из Барселоны, хотя мы совершенно, совершенно разные игроки,

– признался украинец.

Отметим, что Зинченко заключил соглашение с Арсеналом до конца июня 2026 года. За новую команду Александр уже провел 33 поединка, в которых забил дебютный гол и отдал два ассиста.

"Канониры" на глазах упускают шансы на чемпионство АПЛ

"Канониры" до сих пор близки к чемпионству в АПЛ, но такая игра, которую показывает Арсенал, помешает команде Микеля Артеты к мечтательному трофею.

После 36 туров Арсенал с 81 баллом занимает 2-е место в АПЛ, уступая лидеру МанСити 4 очка (85 пунктов). Однако у "горожан" есть еще игра в запасе. А до конца сезона-2022/2023 остается всего два тура.

Прежде всего "канониры" еще и столкнулись с кадровыми проблемами. В лазарет команды попали сразу три игрока основы – Александр Зинченко, Уильям Салиба и Габриэл Мартинелли. Украинец пропустил утреннюю тренировку лондонцев 16 мая. Ожидается, что травма, полученная Сашей в игре против Ньюкасла, не позволит ему больше сыграть в текущем сезоне.

Хотя после этой информации Зинченко тренировался в общей группе. А главный тренер "канониров" и врач команды не подтвердили самые плохие прогнозы относительно левого защитника из Украины.