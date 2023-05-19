Команде в последних турах не помогут травмированные Александр Зинченко и Габриэл Мартинелли. Неприятную информацию на пресс-конференции сообщил главный тренер Арсенала Микель Артета.
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Неприятные новости из расположения Арсенала
По его словам, Зинченко пропустит несколько ближайших матчей. Зато травма Мартинелли оказалась более серьезной. Вероятно, что на восстановление 21-летнему левому вингеру из Бразилии уйдет несколько недель.
Ранее сообщалось, что защитник Уильям Салиба возобновится не раньше июня месяца. Следовательно, "канониры" ослабленными доиграют сезона-2022/2023.
Арсенал после 36 туров идет на 2-й позиции, имея в своем активе 81 балл. Хотя недавно команда Артеты единолично возглавляла турнирную таблицу, но концовку сезона лондонцы, откровенно говоря, проваливают. До первого места, которое занимает Манчестер Сити, отставание в 4 очка. У подопечных Пепа Гвардиолы еще есть игра в запасе против Брайтона.
У "канониров" еще есть теоретические шансы на чемпионский титул за два тура до окончания текущего сезона АПЛ. Но такой результат далек от реальности, глядя на игру команд в последних турах.
Впереди у Арсенала два матча АПЛ – против Ноттингем Фореста и Вулверхэмптона. МанСити же сыграет против Челси, Брайтона (перенесенная игра) и Брентфорда.
- Напомним, что Зинченко перебрался в Арсенал в июле 2022 года. В своем первом сезоне в лондонском клубе до травмы Александр провел 33 матча, в которых забил один гол и совершил два ассиста. Контракт Саши с "канонирами" рассчитан до конца июня 2026-го.
- Зинченко отлично проявил себя в футболке "канониров", а фанаты Арсенала уже называли украинца "капитаном без повязки". Александр не раз мотивировал команду в моменты провалов.
- Что касается Мартинелли, то бразилец выступает за клуб из красной части Лондона с июля 2019-го. В сезоне-2022/2023 Габриэл отыграл за Арсенал 46 встреч, в которых отличился 15 голами и 6 результативными передачами.