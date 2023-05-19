Команді в останніх турах не допоможуть травмовані Олександр Зінченко та Габріел Мартінеллі. Неприємну інформацію на пресконференції сповістив головний тренер Арсенала Мікель Артета.

Цікаво дізнатись Чарівник із космічною технікою: Зінченко назвав свого футбольного кумира

Неприємні новини із розташування Арсенала

За його словами, Зінченко пропустить кілька найближчих матчів. Натомість травма Мартінеллі виявилась серйознішою. Ймовірно, що на відновлення 21-річному лівому вінгеру з Бразилії знадобиться декілька тижнів.

Раніше повідомлялось, що захисник Вільям Саліба відновиться не раніше червня місяця. Відтак "каноніри" ослабленими дограють сезону-2022/2023.

Арсенал після 36-ти турів йде на 2-й позиції, маючи у своєму активі 81 бал. Хоча донедавна команда Артети одноосібно очолювала турнірну таблицю, але кінцівку сезону лондонці, відверто кажучи, провалюють. До першого місця, яке посідає Манчестер Сіті, відставання у 4 очки. Натомість у підопічних Пепа Гвардіоли ще є гра у запасі проти Брайтона.

У "канонірів" ще є теоретичні шанси на чемпіонський титул за два тури до закінчення поточного сезону АПЛ. Але такий результат далекий від реальності, дивлячись на гру команд в останніх турах.

Попереду в Арсенала два матчі АПЛ – проти Ноттінгем Фореста та Вулверхемптона. МанСіті ж зіграє проти Челсі, Брайтона (перенесена гра) та Брентфорда.