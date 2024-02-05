Старые проблемы: в Арсенале назвали причину неожиданной замены Зинченко в матче против Ливерпуля

Лондонский Арсенал 4 февраля принимал Ливерпуль в рамках 23-го тура АПЛ сезона-2023/2024. "Канониры" довольно уверенно одолели команду Юргена Клоппа.

Александр Зинченко сыграл за Арсенал один тайм и был заменен после перерыва. Вместо украинца на поле появился поляк Якуб Кивер. На тот момент счет во встрече был равным 1:1. Сака открыл счет в матче, а уже в компенсированное к первому тайму время Габриэль отметился автоголом и помог Ливерпулю свести первые 45 минут вничью.

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У Зинченко снова проблемы

Во второй части игры "канониры" дожали подопечных Юрген Клоппа. Финальный свисток зафиксировал домашнюю победу лондонского клуба 3:1. Голы за Арсенал еще забили Габриэл Мартинелли и Леандро Троссар.

Отметим, что в конце встречи Ибраима Конате оставил "мерсисайдцев" в меньшинстве. После чего как раз Троссар поставил громкую точку во встрече.

После поединка главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал, почему сразу после первого тайма снял с игры Зинченко. Оказалось, что причина не его уровне игры, а несколько неприятнее.

Зинченко? Слишком рано говорить,

– ответил коуч "канониров".

Журналист Daily Telegraph and Sunday Telegraph Сэм Дин заявил, что Артета отметил проблемы в икроножной мышце у Александра.

У Зинченко возникли травмы накануне не только матчей АПЛ, но и плей-офф Лиги чемпионов. Уже 21 февраля "канониры" проведут первую игру 1/8 финала против Порту (на выезде).

Слабое место Александра Зинченко

Отметим, что эта травма является главной проблемой Зинченко, который уже дважды выбывал из игры именно из-за этого повреждения в текущем сезоне-2023/2024.

Из-за нее левый защитник пропускал не только матчи Арсенала, но и не смог помочь сборной Украины в отборе на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты, которые команда Сергея Реброва провела в июне прошлого 2023-го года.

К слову. Поединок против Ливерпуля стал для Зинченко 27-м в этом сезоне за лондонский клуб, в которых забил гол и отдал 2 ассиста, один из которых был руками из аута (в игре против Ноттингема).

Арсенал после победы набрал уже 49 баллов и приблизился к лидеру сезона Ливерпулю, у которого в активе 51 пункт после 23-х туров АПЛ-2023/2024.