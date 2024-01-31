Микель Артета доверил место Александру Зинченко в стартовом составе лондонских гостей. Украинец играл левого защитника, но регулярно смещался в центр поля. Первая часть игры несмотря на опасные моменты прошла без голов 0:0, сообщает 24 Канал.
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Своеобразный ассист украинца
Первого гола болельщикам пришлось ждать аж 65 минут. Голевая атака Арсенала началась с вброса из аута от Зинченко который увидел никаким не прикрытого Жезуса возле штрафной площадки хозяев. Габриэл получил передачу от украинца и пробил в ближний вратарский угол открыв счет во встрече 0:1.
Вот так Александр оформил ассист руками, но по всем правилам футбола.
Для Зинченко этот довольно эпический ассист стал вторым в футболке Арсенала в текущем сезоне-2023/2024 который украинец проводит не слишком убедительно.
Как Зинченко ассистировал за Жезуса: смотрите видео
После чего команды забили еще по одному голу, а Арсенал оформил победу со счетом 1:2. Александр ушел отдыхать только в компенсированное к поединку время. Вместо украинца на левый фланг защиты вышел поляк Якуб Кивер.
- Для Зинченко матч против Ноттингема стал 26-м в этом сезоне. Арсенал после победы набрал уже 46 баллов после 22-х туров.
- Подопечные Микеля Артеты приблизились к лидеру сезона Ливерпуля на расстояние 2 очков и опередили МанСити на 3 пункта. Правда "горожане" которые опустились на 3-ю строчку не провели еще своего поединка 22-го тура АПЛ.