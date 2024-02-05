Олександр Зінченко відіграв за Арсенал один тайм та був замінений по перерві. Замість українця на полі з'явився поляк Якуб Ківьор. На той момент рахунок у зустрічі був рівним 1:1. Сака відкрив рахунок у матчі, а вже у компенсований до першого тайму час Габріель відзначився автоголом та допоміг Ліверпулю звести перші 45 хвилин внічию.

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У Зінченка знову проблеми

У другій частині гри "каноніри" дотиснули підопічних Юрген Клоппа. Фінальний свисток зафіксував домашню перемогу лондонського клубу 3:1. Голи за Арсенал ще забили Габріел Мартінеллі та Леандро Троссар.

Відзначимо, що наприкінці зустрічі Ібраїма Конате залишив "мерсисайдців" у меншості. Після чого якраз Троссар поставив гучну крапку у зустрічі.

Після поєдинку головний тренер Арсенала Мікель Артета розповів, чому одразу після першого тайму зняв із гри Зінченка. Виявилось, що причина не його рівні гри, а дещо неприємніше.

Зінченко? Надто рано говорити,

– відповів коуч "канонірів".

Журналіст Daily Telegraph and Sunday Telegraph Сем Дін заявив, що Артета наголосив на проблемах у литковому м'язі в Олександра.

У Зінченка виникли травми напередодні не лише матчів АПЛ, а й плей-оф Ліги чемпіонів. Вже 21 лютого "каноніри" проведуть першу гру 1/8 фіналу проти Порту (на виїзді).

Слабке місце Олександра Зінченка

Відзначимо, що ця травма є головною проблемою Зінченка, який вже двічі вибував із гри саме через це ушкодження у поточному сезоні-2023/2024.

Через неї лівий захисник пропускав не лише матчі Арсенала, а й не зміг допомогти збірній України у відборі на Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти, які команда Сергія Реброва провела у червні минулого 2023-го року.