"Мы стараемся": тренер Арсенала ответил болельщику, который спросил о трансфере Мудрика
Источник:Football London
Трансфер Михаила Мудрика в лондонский Арсенал находится на грани срыва. Но даже в такой ситуации болельщики "канониров" не перестают надеяться на появление в их команде левого вингера Шахтера.
Тема перехода Михаила Мудрика в Арсенал приобретает новые и интересные повороты. Трансфер украинца может не состояться из-за травмы Габриэла Жезуса, повредившего колено в матче Камерун – Бразилия на ЧМ-2022.
Трансфер Мудрика в Арсенал под вопросом: почему в этой ситуации виновата травма Жезуса на ЧМ-2022
Арсенал не теряет надежд
Нападающему лондонского клуба уже сделали операцию. Теперь Жезус минимум 3 месяца пробудет вне футбола. Поэтому трансферные цели "канониров" могут измениться. Команда будет искать футболиста, который сможет сыграть на острие атаки, а не левого вингера, где играет Мудрик в Шахтере.
Однако болельщики Арсенала не отчаиваются увидеть уже зимой в футболке своей любимой команды самого дорогого украинского футболиста в истории УПЛ.
Один из фанатов "канониров" задал вопрос главному тренеру Арсенала о возможном переходе Мудрика в Лондон.
На что Микель Артета ответил очень лаконично.
Мы стараемся,
– ответил наставник.
- Интересно, какое предложение Арсенал может послать Шахтеру. А ведь на днях портал Transfermarkt обновил стоимость Михаила. Теперь Мудрик стоит 40 миллионов евро.
- Украинский левый вингер мог бы спокойно помочь Арсеналу продолжить борьбу за чемпионство в АПЛ. После первой части сезона команда Артеты лидирует в английском первенстве, отрыв от МанСити составляет 5 очков.
- Сам украинский футболист обеими руками за, чтобы стать одноклубником Александра Зинченко по Арсеналу.