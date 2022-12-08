Тема переходу Михайла Мудрика в Арсенал набуває нових та цікавих поворотів. Трансфер українця може не відбутись через травму Габріела Жезуса, який пошкодив коліно у матчі Камерун – Бразилія на ЧС-2022.

До теми Трансфер Мудрика в Арсенал під питанням: чому у цій ситуації винна травма Жезуса на ЧС-2022

Арсенал не втрачає надій

Нападнику лондонського клубу вже зробили операцію. Тепер Жезус мінімум 3 місяці пробуде поза футболом. Через це трансферні цілі "канонірів" можуть змінитись. Команда буде шукати футболіста, який зможе зіграти на вістрі атаки, а не лівого вінгера, де грає Мудрик у Шахтарі.

Однак уболівальники Арсенала не втрачають надію побачити вже взимку у футболці своєї улюбленої команди найдорожчого українського футболіста в історії УПЛ.

Один із фанатів "канонірів" поставив питання головному тренеру Арсенала щодо можливого переходу Мудрика у Лондон.

На що Мікель Артета відповів дуже лаконічно.

Ми намагаємось,

– відповів наставник.