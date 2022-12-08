Тема перехода Михаила Мудрика в Арсенал приобретает новые и интересные повороты. Трансфер украинца может не состояться из-за травмы Габриэла Жезуса, повредившего колено в матче Камерун – Бразилия на ЧМ-2022.

Трансфер Мудрика в Арсенал под вопросом: почему в этой ситуации виновата травма Жезуса на ЧМ-2022

Арсенал не теряет надежд

Нападающему лондонского клуба уже сделали операцию. Теперь Жезус минимум 3 месяца пробудет вне футбола. Поэтому трансферные цели "канониров" могут измениться. Команда будет искать футболиста, который сможет сыграть на острие атаки, а не левого вингера, где играет Мудрик в Шахтере.

Однако болельщики Арсенала не отчаиваются увидеть уже зимой в футболке своей любимой команды самого дорогого украинского футболиста в истории УПЛ.

Один из фанатов "канониров" задал вопрос главному тренеру Арсенала о возможном переходе Мудрика в Лондон.

На что Микель Артета ответил очень лаконично.

Мы стараемся,

– ответил наставник.