"Иди к папе": Милевский развеселил Ярмоленко во время встречи в Полтаве - забавное видео

Легендарные динамовцы Андрей Ярмоленко и Артем Милевский встретились в одном из заведений питания Полтавы. Бывшим одноклубникам всегда есть что вспомнить.

Бывший форвард Динамо Артем Милевский на выходные отправился в Полтаву, где его родной клуб в матче 22-го тура УПЛ встречался с Ворсклой. Накануне поединка звезда “бело-синих” пообщался со своим бывшим партнером по команде Андреем Ярмоленко.

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Встреча старых друзей

Динамовцы встретились в одном из уютных заведений Полтавы. Ярмоленко подсел к столику, за которым его ждал Милевский.

"Иди к папе", – обратился Милевский к своему давнему товарищу.

Видео встречи Милевского и Ярмоленко

В ответ Артем уважительно сказал: "Встретился с легендой".

Милевский снова в тренде