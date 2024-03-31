Бывший форвард Динамо Артем Милевский на выходные отправился в Полтаву, где его родной клуб в матче 22-го тура УПЛ встречался с Ворсклой. Накануне поединка звезда “бело-синих” пообщался со своим бывшим партнером по команде Андреем Ярмоленко.
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Встреча старых друзей
Динамовцы встретились в одном из уютных заведений Полтавы. Ярмоленко подсел к столику, за которым его ждал Милевский.
"Иди к папе", – обратился Милевский к своему давнему товарищу.
Видео встречи Милевского и Ярмоленко
В ответ Артем уважительно сказал: "Встретился с легендой".
Милевский снова в тренде
- Напомним, что Артем Милевский в последнее время кардинально изменил свой образ жизни. После лечения экс-форвард Динамо отказался от употребления алкоголя. Он вернулся к занятиям спортом и даже сыграл в футбольном матче.
- Экс-звезда сборной Украины ведет активную публичную жизнь. Публикует много контента в своих социальных сетях. Хотя его бывшие друзья, в частности Александр Алиев, отмечают сомнительное окружение Артема.