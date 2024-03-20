39-летний бывший футболист сыграл за команду “Золотой резерв”, которая 17 марта встречалась с Воскресенкой. Хотя Артем Милевский и не забил, но его команда одержала победу со счетом 3:1.

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Возвращение на футбольное поле

Опыт звездного игрока сыграл на руку его новой команде, которая после 16-ти туров идет лидером турнирной таблицы Суперлиги, набрав уже 38 баллов. Клуб Милевского опережает ближайшего соперника на 4 очка – 12 побед, а также по две ничьи и поражения.

Это была первая игра Милевского за "Золотой резерв" и сразу победная.

Милевский сыграл в полупрофессиональной лиге / Фото KLS

Последние месяцы из жизни Артема Милевского