39-летний бывший футболист сыграл за команду “Золотой резерв”, которая 17 марта встречалась с Воскресенкой. Хотя Артем Милевский и не забил, но его команда одержала победу со счетом 3:1.

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Возвращение на футбольное поле

Опыт звездного игрока сыграл на руку его новой команде, которая после 16-ти туров идет лидером турнирной таблицы Суперлиги, набрав уже 38 баллов. Клуб Милевского опережает ближайшего соперника на 4 очка – 12 побед, а также по две ничьи и поражения.

Это была первая игра Милевского за "Золотой резерв" и сразу победная.

Милевский сыграл в полупрофессиональной лиге / Фото KLS

Последние месяцы из жизни Артема Милевского

  • В середине января 2024-го года Милевский анонсировал свое возвращение на футбольное поле после очень тяжелого периода в его жизни.
  • Напомним, что состояние здоровья Артема было критическим. Благодаря неравнодушным знакомым и друзьям бывший футболист отбыл лечение в одной из клиник столицы, где его поставили на ноги.
  • Президент Динамо Киев Игорь Суркис полностью взял на себя финансовую часть лечения Милевского и предложил тому должность в киевском клубе, на которую пока не дал "добро" Артем.
  • Зато динамовец понемногу возвращается к нормальной жизни: занимается развитием собственного бренда, проводит благотворительные стримы и занимается другой благотворительностью.
  • Недавно Милевский рассказал далеко не самые приятные детали своего лечения. Артем удивил, что почти неделю находился в искусственной коме.
  • Милевский уже даже успел поссориться публично со своим кентом Александром Алиевым, а в его доме были обыски.