Артем Милевский провел яркую карьеру в киевском Динамо. Техничный форвард был одним из лидеров “бело-синих”.
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"Скромная" динамовская зарплата
Руководство Динамо ценило своего футболиста и удерживало благодаря высокой зарплате. Однако Артем достаточно легкомысленно относился к заработанным деньгам.
Во время интервью Милевский признался, сколько он получал в Динамо и на что тратил зарплату.
В год получал 1,6 млн долларов, у ребят из Шахтера было больше, у нас так было скромно. У меня в Минске есть квартира и машины, которые я поразбивал. Я очень много на отпуск тратил денег, потому что у нас всегда был очень сложный сезон. Я забывал об этом, и про футбол забывал на месяц, и мы делали вечеринки, двигались, дискотеки тогда были модные и все это. Родителям, когда заезжал домой, оставлял деньги. Очень многим помогал в то время. Я ничего не жалел, кто был рядом, они жили всегда в достатке,
– рассказал Милевский.
Ранее Милевский признался, сколько употреблял алкоголя. Таким образом бывший футболист преодолевал депрессию вызванную войной.
Карьера Милевского
- Отметим, что Артем Милевский играл за основной состав Динамо с 2003 по 2013 год. На его счету 86 голов и 53 ассиста в 274 матчах.
- Милевский выиграл четыре чемпионства, четыре Кубка Украины и три Суперкубка.
- В последние годы динамовской карьеры Артем начал терять место в основе, проигрывая конкуренцию. Он считал, что перерос уровень Динамо и легко заиграет в одном из топ-чемпионатов.
- Однак Милевский доигрывал в посредственных клубах, где получал значительно меньшие гонорары.