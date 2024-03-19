Артем Милевский имел все задатки, чтобы стать одной из звезд европейского футбола. Однако по ряду причин не сумел реализовать свой потенциал.
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Сабо: Не стоит о нем писать постоянно
Бывший тренер киевского Динамо Йожеф Сабо призвал не вспоминать об Артеме Милевском. Ведь его негативному примеру могут последовать молодые футболисты.
"Вот сейчас о Милевском каждый день пишут. Он же пьяница! Зачем о нем столько писать? Такого человека нельзя ставить в пример детям.
Да, Артем был хорошим футболистом, но пошел другим путем. Вылечился от алкоголизма – молодец! Но не стоит о нем писать постоянно, есть более достойные люди, которые заслуживают внимания", – заметил Сабо.
Милевский избавился от алкогольной зависимости
- Напомним, что Милевский имел серьезные проблемы со здоровьем после завершения карьеры.
- Бывший футболист позволял себе лишнее, что привело к тяжелому состоянию. Артема пришлось госпитализировать и ввести в состояние искусственной комы, чтобы спасти жизнь.
- Финансовую сторону лечения Милевского взял на себя президент Динамо Игорь Суркис. Он даже заявил, что ждет Артема в клубе, когда он восстановится.
- Однако Милевский выбрал другой путь. Сейчас экс-звезда "бело-синих" стал стримером, занимается рекламной и коммерческой деятельностью.