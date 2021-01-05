Украинский нападающий Артем Кравец продолжает забивать голы в чемпионате Турции. На этот раз он попал в ворота Галатасарая, принеся своей команде победу.

Домашний матч против Галатасарая Артем Кравец начал на скамейке запасных. И вышел на поле лишь во втором тайме – на 58-й минуте.

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Но времени до конца матча форварду хватило, чтобы отличиться. На второй компенсированной минуте он принял передачу в штрафной и удачно пробил мимо голкипера в угол ворот, установив счет 4:2 в пользу Коньяспора.

За две минуты Галатасараю удалось сократить отставание, но забить спасительный гол уже нет.

Отметим, что этот второй матч подряд в 2021 году, в котором забивает Кравец. До этого нападающий отличился в воротах Хатайспора, но его команда проиграла.

Всего после перехода из Динамо в Коньяспор Кравец забил 7 голов в 11 матчах чемпионата Турции. В первом же матче после трансфера он оформил дубль в ворота Бешикташа.