У рамках 16-го туру Суперліги Туреччини Коньяспор Артема Кравця зустрічався на виїзді з Хатайспором, пише 24 канал.

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Черговий гол Кравця

На 33-й хвилині гості відкрили рахунок завдяки точному удару українського нападника. Форвард відгукнувся на передачу у воротарський майданчик та без проблем ударом головою прошив сітку воріт – 0:1.

Ще до перерви господарі зрівняли рахунок. Голом відзначився Бупендза. Команди пішли за рівного рахунку на табло місцевого стадіону.

У середині другої 45-хвилинки Хатайспор вийшов вперед. Дубль оформив Бупендза, встановивши остаточний рахунок зустрічі – 2:1 на користь Хатайспора. Наголосимо, що у доданий арбітром час гості таки забили, але їх гол був скасований через офсайд.

Кравець провів на полі весь поєдинок. Цей результативний удар став шостим для українця у 10 зіграних матчах.

Після поразки Коньяспор розташовується у середині таблиці – 11 місце та 19 очок. Ситуація Хатайспора є кращою – 5 сходинка та 27 пунктів.

Гол Артема Кравця дивіться відео