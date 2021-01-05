Український нападник Артем Кравець продовжує забивати голи в чемпіонаті Туреччини. Цього разу він поцілив у ворота Галатасараю, принісши своїй команді перемогу.

Домашній матч проти Галатасарая Артем Кравець розпочав на лаві запасних. І вийшов на поле лише у другому таймі – на 58-й хвилині.

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Та часу до кінця матчу форварду вистарчило, щоб відзначитися. На другій компенсованій хвилині він прийняв передачу у штрафному майданчику та вдало пробив повз голкіпера у кут воріт, встановивши рахунок 4:2 на користь Коньяспору.

За дві хвилини Галатасараю вдалося скоротити відставання, але забити рятівний гол уже ні.

Відзначимо, що цей другий матч поспіль у 2021 році, в якому забиває Кравець. До цього нападник відзначився у воротах Хатайспору, але його команда програла.

Загалом після переходу з Динамо в Коньяспор Кравець забив 7 голів в 11 матчах чемпіонату Туреччини. У першому ж матчі після трансферу він оформив дубль у ворота Бешикташа.