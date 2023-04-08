В начале года Артем Кравец объявил о завершении футбольной карьеры. Во время общения с журналистом Виктором Вацко экс-звезда Динамо и сборной Украины подвел итоги своих выступлений и рассказал о своем отношении к российским футболистам.
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Бывший форвард считает, что "хорошие россияне" могут быть только в одном случае. И с мыслью Артема трудно не согласиться.
"Я согласен с тем, что раньше все мы ошибались. До 24 февраля 90% людей, как и я, имели позицию "наша хата с краю". Сейчас мы, в том числе, за все это платим.
Я в одной команде, похоже, никогда не был с россиянином. Никогда не пересекался с ними. Даже не буду говорить о них как о ком-то отдельном. Для меня вообще на данном этапе нет хороших россиян. В целлофане есть, это сто процентов. Лучшее, что может быть. Я их не воспринимаю.
У меня было общение с моей двоюродной сестрой, живущей в этой параше. После нескольких вопросов и полученных зомбированных ответов, я просто послал прямым текстом. Сказал, что больше знать и слышать тебя не хочу", – рассказал Кравец.
Футбольная карьера Кравца
- Напомним, что Артем Кравец из-за постоянных травм досрочно завершил карьеру в 33 года.
- Воспитанник Динамо дебютировал в основном составе "бело-синих" в 18 лет. За все время сыграл 144 матча, в которых забил 43 гола и отдал 14 ассистов.
- Болельщики столичной команды прекрасно помнят феерическую игру Артема в матче против Валенсии, когда его дубль вывел киевлян в 1/8 Кубка УЕФА.
- Вместе с Динамо Артем пять раз становился чемпионом Украины, выигрывал Кубок и Суперкубок Украины.
- Во время футбольной карьеры защищал цвета киевского Арсенала, испанской Гранады, немецкого Штутгарта турецких Кайсериспор, Коньяспор и Сакарьяспор.
- В составе сборной Украины нападающий забил 7 голов в 23 матчах.