На початку року Артем Кравець оголосив про завершення футбольної кар'єри. Під час спілкування з журналістом Віктором Вацко ексзірка Динамо та збірної України підбив підсумки своїх виступів та розповів про своє ставлення до російських футболістів.

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Колишній форвард вважає, що "хороші росіяни" можуть бути лише в одному випадку. І з думкою Артема важко не погодитись.

"Я згоден з тим, що раніше усі ми помилялися. До 24 лютого 90% людей, як і я, мали позицію "наша хата скраю". Зараз ми, у тому числі за все це платимо.

Я в одній команді, здається, ніколи не був з росіянином. Ніколи не перетинався з ними. Навіть не буду казати про них як про когось окремого. Для мене взагалі, на даному етапі немає хороших росіян. У целофані є, це сто відсотків. Найкраще, що може бути. Я їх не сприймаю.

У мене було спілкування з моєю двоюрідною сестрою, яка живе в цій параші. Після декількох запитань і отриманих зомбованих відповідей я просто послав прямим текстом. Сказав, що більше знати та чути тебе не хочу", – розповів Кравець.

Футбольна кар'єра Кравця