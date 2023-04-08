На початку року Артем Кравець оголосив про завершення футбольної кар'єри. Під час спілкування з журналістом Віктором Вацко ексзірка Динамо та збірної України підбив підсумки своїх виступів та розповів про своє ставлення до російських футболістів.
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Колишній форвард вважає, що "хороші росіяни" можуть бути лише в одному випадку. І з думкою Артема важко не погодитись.
"Я згоден з тим, що раніше усі ми помилялися. До 24 лютого 90% людей, як і я, мали позицію "наша хата скраю". Зараз ми, у тому числі за все це платимо.
Я в одній команді, здається, ніколи не був з росіянином. Ніколи не перетинався з ними. Навіть не буду казати про них як про когось окремого. Для мене взагалі, на даному етапі немає хороших росіян. У целофані є, це сто відсотків. Найкраще, що може бути. Я їх не сприймаю.
У мене було спілкування з моєю двоюрідною сестрою, яка живе в цій параші. Після декількох запитань і отриманих зомбованих відповідей я просто послав прямим текстом. Сказав, що більше знати та чути тебе не хочу", – розповів Кравець.
Футбольна кар'єра Кравця
- Нагадаємо, що Артем Кравець через постійні травми достроково завершив кар'єру у 33 роки.
- Вихованець Динамо дебютував у основному складі "біло-синіх" у 18 років. За весь час зіграв 144 матчі, у яких забив 43 голи та віддав 14 асистів.
- Вболівальники столичної команди чудово пам'ятають феєричну гру Артема в матчі проти Валенсії, коли його дубль вивів киян у 1/8 Кубка УЄФА.
- Разом з Динамо Артем п'ять разів ставав чемпіоном України, вигравав Кубок та Суперкубок України.
- Під час футбольної кар'єри захищав кольори київського Арсеналу, іспанської Гранади, німецького Штутгарта турецьких Кайсеріспор, Коньяспор та Сакар'яспор.
- У складі збірної України нападник забив 7 голів у 23 матчах.