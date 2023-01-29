В нынешнем сезоне Артем Кравец играл в чемпионате Турции, но редко появлялся на футбольном поле. Проблемы со здоровьем воспрепятствовали продолжению карьеры.

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Нет желания продолжать карьеру

После ухода из турецкого клуба Сакарьяспор Артем сообщил, что планирует завершить игровую карьеру.

"Скорее всего, меня никто больше нигде не увидит. Скорее всего, на этом моя карьера закончится, потому что учитывая и здоровье, и ситуацию в стране, не очень хочется продолжать карьеру.

Предложения есть, но сейчас моя семья нуждается в моем внимании. За последние годы у меня было две операции на спине. Это большие риски, которые сейчас не очень-то нужны. Я хочу еще и после футбола жить", – сказал Кравец.

Отметим, что в нынешнем сезоне Кравец сыграл 7 матчей за турецкий Сакарьяспор, но результативными действиями не отличился. А в прошлом сезоне форвард провел на поле всего 10 минут в поединке Кубка Турции за Коньяспор.

Футбольные достижения Артема Кравца