Александр Зинченко признался, что именно Микель Артета уговорил его перейти из Манчестер Сити. Универсальный украинский игрок отметил, что только наставник Арсенала оказывает на него такое влияние.

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Решились на удачный шаг

Зинченко рассказал, что Артета – это единственный человек в АПЛ, ради которого он мог бы покинуть свой любимый Манчестер Сити. Наставник Арсенала, наверное, хорошо осознавал ситуацию, поэтому решил ее воспользоваться, взвешенно пригласив украинца к себе в команду. План Артеты сработал, а теперь и он, и Зинченко вышли в выигрышные позиции.

Конечно, я знал Микеля с момента моего перехода в Манчестер Сити. Он знает меня как футболиста и личность. Влияние, которое он имел и имеет сейчас на меня, очень велико. Я много раз говорил, что если однажды покину МанСити, то останусь в АПЛ только с одним тренером – с ним. Когда Артета пригласил меня, у нас было несколько разговоров перед присоединением к Арсеналу. Он сказал, что хочет видеть меня. Рассказал о видении клуба, о плане и стратегии. Мне понравилось все, вот почему я пришел,

– отметил Зинченко.

Украинец в Арсенале