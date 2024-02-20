В субботу, 10 февраля, в Германии в городе Обергаузен произошло трагическое событие. Двое молодых украинских баскетболистов подверглись ножевому нападению возле вокзала. От нападения сразу погиб 17-летний Владимир Ермаков. А уже 20 февраля стало известно о смерти его напарника по команде Артема Козаченко. 24 Канал рассказывает об этой трагедии и что известно о 18-летнем Артеме.

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Детали нападения

По словам отца Артема, в тот вечер он с девушкой возвращался домой с прогулки. В автобусе к ним подсела группа из 8 парней арабской внешности, которая начала их провоцировать.

В конце концов Владимира и Артема спросили об их национальности и те ответили, что они украинцы и вышли на остановке. Сразу за ними из автобуса вышли и преступники, которые устроили драку и ударили девушку Артема, его самого и Владимира.

Артем продержался десять дней в больнице

В отличие от своего напарника по команде, который погиб в день нападения, Козаченко попал в госпиталь Эссена в реанимацию. Врачи десять дней боролись за жизнь баскетболиста, который получил шесть ножевых ранений.

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В какой-то момент ему стало лучше, но в последние два дня украинец сильно сдал и в конце концов умер 20 февраля. Ранее полиция задержала трех несовершеннолетних парней, которые обвиняются в нападении на баскетболистов.

Главным подозреваемым является 15-летний немец турецкого происхождения, проживающий в Гельзенкирхене. Кроме Ермакова и Козаченко, в ходе драки ранения получили 13-летний сирийский парень и 17-летняя немка с ливанскими корнями.



Артем Козаченко и Владимир Ермаков / ФБУ

Кто такой Артем Козаченко

О самом Артеме известно не так много информации. Парень начинал играть в баскетбол в Киеве, вместе с другим погибшим в этом инциденте Владимиром Ермаковым.

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Последний играл за команды "Тейваз" и "5T.E.A.M.-ДЮСШ-12". Также Ермаков и Козаченко выступали за юношескую сборную Украины U16. Вместе они участвовали на чемпионате Европы-2022 в Болгарии.

В июле 2023 года из-за войны ребята с семьями перебрались в Германию, где начали выступать в местной молодежной Бундеслиге (NBBL) за клуб "ART Giants" из Дюссельдорфа. Смертельный инцидент произошел как раз накануне очередного матча команды в NBBL.