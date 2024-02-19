Причиной такого нападения в Германии стала национальность спортсменов из Украины. Неизвестным, которые всю дорогу провоцировали украинцев, не понравилось то, откуда родом ребята. После чего баскетболисты стали жертвами нападения на местном вокзале.

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На баскетбольной площадке попрощались с Ермаковым

К сожалению, не обошлось без жертв. Владимир Ермаков потерял жизнь из-за ножевых ранений. Теперь ему навсегда 17. Его друг Артем Козаченко, который получил серьезные ранения, находился в реанимации. Его состояние тяжелое, но он уже приходил в себя и рассказал своему отцу детали вооруженного нападения.

Позже стало известно, что также ранения в результате нападения в Германии получили 13-летний сириец и 17-летняя немка с ливанскими корнями.

Ранее сообщалось, что местная полиция открыла расследование, в ходе которого были задержаны двое подозреваемых, одного из которых впоследствии отпустили. Правоохранительные органы не нашли доказательств о причастности подозреваемого к убийству украинского баскетболиста.

Другим вероятным нападающим и главным виновником считается 15-летний немец турецкого происхождения, который нанес по меньшей мере 9 ударов ножом в грудь и живот украинским спортсменам.

Однако недавно полиция задержала еще трех подозреваемых. Но жизнь парня уже не вернуть.

В Германии трогательно попрощались с Владимиром Ермаковым. Баскетбольный клуб ART Giants посвятили поединок против Падеборна погибшему 17-летнему спортсмену из Украины. Баскетболисты команды вышла на паркет в специальных футболках с надписью "33. Владимир Ермаков – навсегда в наших сердцах". Перед началом встречи была минута молчания.

Болельщики также присоединились к акции "Вместе против насилия". Также были установлены ящики для пожертвований болельщиков, которые смогли попасть на матч совершенно бесплатно.

И это не все. На 33-й минуте зрители поднялись со своих стульев, чтобы аплодисментами почтить память Владимира Ермакова.

В Германии почтили память убитого Владимира Ермакова / Фото ART Giants