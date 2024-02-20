У суботу, 10 лютого, в Німеччині у місті Обергаузен сталася трагічна подія. Двоє молодих українських баскетболістів зазнали ножового нападу біля вокзалу. Від нападу одразу загинув 17-річний Володимир Єрмаков. А вже 20 лютого стало відомо про смерть його напарника по команді Артема Козаченка. 24 Канал розповідає про цю трагедію та що відомо про 18-річного Артема.

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Деталі нападу

За словами батька Артема, того вечора він з дівчиною повертався додому із прогулянки. В автобусі до них підсіла група із 8 хлопців арабської зовнішності, яка почала їх провокувати.

Зрештою Володимира та Артема запитались про їхню національність і ті відповіли, що вони українці та вийшли на зупинці. Одразу за ними із автобуса вийшли й злочинці, які влаштували бійку та вдарили дівчину Артема, його самого та Володимира.

Артем протримався десять днів у лікарні

На відміну від свого напарника по команді, який загинув в день нападу, Козаченко потрапив до госпіталю Ессена в реанімацію. Лікарі десять днів боролися за життя баскетболіста, який отримав шість ножових поранень.

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В якийсь момент йому стало краще, але в останні два дні українець сильно здав і зрештою помер 20 лютого. Раніше поліція затримала трьох неповнолітніх хлопців, які звинувачуються у нападі на баскетболістів.

Головним підозрюваним є 15-річний німець турецького походження, який проживає в Гельзенкірхені. Окрім Єрмакова та Козаченка, в ході бійки поранення отримали 13-річний сирійський хлопець та 17-річна німкеня з ліванським корінням.



Артем Козаченко та Володимир Єрмаков / ФБУ

Хто такий Артем Козаченко

Про самого Артема відомо не так багато інформації. Хлопець починав грати в баскетбол у Києві, разом із іншим загиблим у цьому інцидентів Володимиром Єрмаковим.

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Останній грав за команди "Тейваз" та "5T.E.A.M.-ДЮСШ-12". Також Єрмаков та Козаченко виступали за юнацьку збірну України U16. Разом вони брали участь на чемпіонаті Європи-2022 у Болгарії.

У липні 2023 року через війну хлопці із сім'ями перебрались у Німеччину, де почали виступати у місцевій молодіжній Бундеслізі (NBBL) за клуб "ART Giants" з Дюссельдорфа. Смертельний інцидент стався якраз напередодні чергового матчу команди у NBBL.