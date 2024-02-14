Нападавшие покинули место преступления незамеченными, но благодаря камерам наблюдения их оперативно удалось задержать. Ими оказались подростки 15 и 14 лет, которые совершили уже не одно тяжкое правонарушение.

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Арестованные уже не впервые имеют проблемы с криминалом

Младшего из нападавших сначала пришлось отпустить, ведь не было достаточно доказательств для его задержания. Главным же виновником считается 15-летний немец турецкого происхождения, который нанес не менее 9 ударов ножом в грудь и живот двум украинским баскетболистам.

Его задержание прокомментировал офицер полиции. Правоохранитель отметил, что убийца не чувствовал своей вины:

Ему, очевидно, было безразлично, что кто-то погибнет. И не было никаких признаков раскаяния, когда его арестовали. Видимо, он оцепенел от многих уголовных преступлений и столкновений с полицией.

Также преступник совершил нападение на 13-летнюю девочку из Ливана и 14-летнего школьника из Сирии, которые хотели помочь украинцам, когда увидели, что подросток ударил их ножом.

Следователь заявил, что они получили ранения рук и кистей. По его словам, ранения выглядят серьезно, но, к счастью, не несут опасности для жизни. Одного из пострадавших уже выписали из больницы.

Правоохранители подтвердили предварительную информацию, что до нападения на украинских баскетболистов 15-летний подозреваемый совершил немало других преступлений и состоял на учете в полиции земли Северный Рейн-Вестфалия.

Судья выдал ордер на арест парня за убийство по неосторожности и причинение тяжких телесных повреждений. Был задержан еще один 14-летний подозреваемый, которого сначала отпустили. Он участвовал в нападении того смертельного вечера, но не нанес ножевых ранений спортсменам.

Это непонятный поступок, абсолютно бессмысленный. Нападающий намеренно искал конфронтации с гораздо старшими, выше и более спортивными украинцами, а потом немедленно и безжалостно применил нож,

– заявил офицер.

Важно. В Германии полная уголовная ответственность наступает с 14 лет. Поэтому подозреваемым грозит длительное заключение.