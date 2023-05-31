Продал Украину за российские рубли: Федецкий откровенно рассказал о предателе Тимощуке

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий считал Анатолия Тимощука своим другом и братом. 24 февраля стало понятно, кем на самом деле был экс-капитан "сине-желтых".

Анатолий Тимощук когда-то был примером патриотизма. Он был одним из немногих игроков сборной, кто говорил на украинском языке. Где бы он ни играл, всегда брал с собой флаг и носил ленточки в сине-желтых цветах. Однако после переезда в Санкт-Петербург бывшего игрока сборной Украины словно подменили. Все точки над "i" расставила агрессия России. Волынянин продолжает молча наблюдать, как его новая "родина" бомбит украинские города и убивает его друзей и родственников.

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Сплошное разочарование

Артем Федецкий в недавнем интервью объяснил поведение своего бывшего друга и партнера по сборной. Для характеристики предателя Артем не подбирал слова и не скрывал разочарования.

"Тимощук — ватник? А что, не видно по нему? Да, он любит деньги. Он продал свою страну. Он д******б и дурак, через дефис д******б-дурак или дурак-д******б. Какая разница... Здесь в Днепр прилетает ракета, в Кременчуг в торговый центр, Ирпень... Как он может этого не видеть?

Его отец живет в Луцке. Если он с ним не говорит, значит, он д******б. Ну что о нем говорить? Я сам за него тянул мазу, говорил, что Толик нормальный. До 24 февраля. Затем я написал ему сообщение. Он прочел и ничего не ответил. Пытался ли набрать? А что мне говорить? В детстве Анатолий был старшим братом, другом. Я с него брал пример, как профессионал, как человек. Тем более, мы оба из Луцка жили через улицу. И здесь сплошное разочарование", – рассказал Федецкий.

Отцу Тимощука стыдно за сына

По мнению Федецкого, Тимощук решил остаться в зоне комфорта и игнорировать войну в Украине. Решающую роль в деградации предателя сыграли российские рубли.

"Честно, мне было… Б**дь, я просто был в шоке. Реально. Он просто молчит. И что сейчас, мы ждем чуда, что Тимощук скажет: "Б**дь, я не мог ничего сделать, а сейчас я скажу, что россия – п*****сы и оккупанты?" Он показал, кто он есть. Пусть идет н***й. У него была куча возможностей поехать, поверь мне. Он продал Украину, продал свою совесть и выбрал российские рубли.

У него есть бизнес, там у него вторая семья. У него корочки, какая-то х**ня, и он от того балдеет, типа его должны носить на руках. Человек продал свою совесть, Украину, свою семью, родителей. Отец, когда Тимощук играл в Баварии, ходил в ее экипировке. Понятно, что это была гордость. А теперь я его не видел больше года. Наверное, стыдно за сына. Но это его сын, он должен воспринимать его таким, какой он есть. Но его сын – падло, которое никак не реагирует", – сказал Федецкий.

До войны Тимощук демонстрировал из себя патриота

"Должен ли он реагировать? Я считаю, что если ты демонстрируешь из себя такого патриота, перевязываешь волосы желто-синей лентой, всюду желто-синее знамя, что ты патриот и прославляешь Украину, то ты, я считаю… На тебя равняется много людей, много детей. И ты должен реагировать, обязан реагировать сразу.

Ярмола его послал н***й. До войны мы поддерживали связь: общались, переписывались, созванивались. Может он боится что-нибудь сказать", – резюмировал Федецкий.