Анатолій Тимощук колись був взірцем патріотизму. Він був одним з небагатьох гравців збірної, хто розмовляв українською мовою. Де б він не грав, завжди брав із собою прапор та носив стрічки у синьо-жовтих кольорах. Проте після переїзду до Санкт-Петербурга колишнього гравця збірної України наче підмінили. Всі крапки над "і" розставила агресія Росії. Волинян продовжує мовчки спостерігати, як його нова "родіна" бомбардує українські міста та вбиває його друзів та родичів.

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Суцільне розчарування

Артем Федецький у недавньому інтерв'ю пояснив поведінку свого колишнього друга та партнера по збірній. Для характеристики зрадника Артем не підбирав слів та не приховував розчарування.

"Тимощук — ватник? А що, не видно по ньому? Так, він любить гроші. Він продав свою країну. Він д******б і дурень, через дефіс д******б-дурень чи дурень-д******б. Яка різниця. Тут у Дніпро прилітає ракета, в Кременчук у торговельний центр, Ірпінь… Як він може цього не бачити?

Його батько живе у Луцьку. Якщо він з ним не говорить, значить, він д******б. Ну, що про нього говорити? Я сам за нього тягнув мазу, казав, що Толік нормальний. До 24 лютого. Потім я написав йому повідомлення. Він прочитав і нічого не відповів. Чи намагався набрати? А що мені казати? У дитинстві Анатолій був старшим братом, другом. Я з нього брав приклад із віддачі, як професіонал, як людина. Тим паче, ми обидва з Луцька, жили через вулицю. І тут суцільне розчарування", – розповів Федецький.

Батькові Тимощука соромно за сина

На думку Федецького, Тимощук вирішив залишитися в зоні комфорту та ігнорувати війну в Україні. Вирішальну роль у деградації зрадника зробили російські рублі.

"Чесно, мені було… Б**дь, я просто був у шоці. Реально. Він просто мовчить. І що зараз, ми чекаємо на диво, що Тимощук скаже: "Б**дь, я не міг нічого зробити, а зараз я скажу, що росія – п*****си та окупанти?" Він показав, хто він є. Нехай іде н***й. У нього була купа можливостей поїхати, повір мені. Він продав Україну, продав свою совість та обрав російські рублі.

У нього є бізнес, там у нього друга сім'я. У нього "корочки", якась х**ня, і він від того балдіє, типу його мають носити на руках. Людина продала свою совість, Україну, свою сім'ю, батьків. Батько, коли Тимощук грав у Баварії, ходив у її екіпіруванні. Зрозуміло, що то була гордість. А тепер я його не бачив понад рік. Мабуть, соромно за сина. Але це його син, він повинен сприймати його таким, яким він є. Але його син – падло, яке ніяк не реагує", – сказав Федецкий.

До війни Тимощук демонстрував з себе патріота

"Чи повинен він реагувати? Я вважаю, що якщо ти демонструєш з себе такого патріота, перев'язуєш волосся жовто-синьою стрічкою, всюди жовто-синій прапор, що ти патріот і прославляєш Україну, то ти, я вважаю… На тебе рівняється багато людей, багато дітей. І ти маєш реагувати, зобов'язаний реагувати одразу.

Ярмола його послав н***й. До війни ми підтримували зв'язок: спілкувалися, переписувалися, зідзвонювалися. Може він боїться щось сказати", – зауважив Федецький.