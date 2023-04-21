Артём Федецкий скептически относится к методам работы Мирчи Луческу с футболистами. Также бывший игрок сборной Украины поделился мнениями о каденции румына в должности главы киевлян.
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Румын со сложным характером
Артем Федецкий подтвердил слухи, касающиеся того, что Мирча Луческу всегда во всем обвинял украинцев, делая из них козлов отпущения. Однако ситуация изменилась, поскольку румынский специалист в Динамо просто нет выбора по составу. Поэтому, как сказал Федецкий: "В этом плане Луческу немного спустился с небес на землю". Артем добавил, что ему известно, что у Мирчи нет полного контакта с игроками Динамо.
Тренер должен быть на одном уровне с футболистами. Я работал с Кононовым, Маркевичем, Хуанде Рамосом и увидел классное отношение. Когда футболист чувствует, что тренер ему доверяет и у него есть право на ошибку, он может горы свернуть. Из Луческа в Шахтере такого не было. Он мог после любой ошибки отправить на трибуну матчей десять. Таким образом, он психологически убивал молодых футболистов. Это было не только со мной,
– рассказал Федецкий.
Также бывший защитник сборной Украины считает, что румынскому наставнику уже стоит попрощаться со столичным коллективом, поскольку киевлянам он ничего нового не подарит. Федецкий, к тому же, предположил, кто мог стать новым главным тренером Динамо.
Я считаю, что он себя исчерпал в Динамо. В первом сезоне, когда он привел киевлян в чемпионство, Луческу показал свой топкласс. И, наверное, уже тогда ему нужно было сказать "спасибо" и двигаться в другом направлении. У "Динамо" есть легенды, которые сейчас работают в клубе: Гусев, Шовковский. Возможно, новым тренером станет кто-нибудь из них. Я хочу, чтобы "Динамо" тренировал украинский тренер. У нас есть много хороших специалистов: Вернидуб, Скрипник, Максимов,
– считает Федецкий.
Напомним, что сейчас одна из главных перекод сотрудничества Луческу с Динамо – это состояние здоровья румына. Известно, что судьба Мирчи в киевском коллективе решится в украинском Классическом, в матче с донецким Шахтером, которое, возможно, посетит президент ПСЖ.
Карьера Артема Федецкого
- Правый защитник в свое время успел побывать в роли подопечного Мирчи Луческу, находясь в состоянии донецкого Шахтера, однако футболист за "горняков" сыграл только 5 матчей. Его светлые моменты карьеры пришлись на время пребывания в Днепре и Карпатах. Под финиш карьеры Федецкий также поиграл в немецком Дармштадте, выступавшем в тот момент в Бундеслиге.
- У Артема был ряд памятных моментов за футбольную жизнь, однако было и два особых. В 2010 году его гол на последних минутах в ворота Галатасарая вывел львовские Карпаты в групповой этап Лиги Европы. Уже в 2015 году Федецкий сыграл в финале ЛЕ, однако уже в футболке Днепра (уступили 2:3 Севилье), пройдя с "сине-бело-голубыми" невероятный путь.
- За сборную Украины Артем провел 53 матча, в которых забил два гола и отдал 4 ассиста. Артем также сыграл в футболке "сине-желтых" на Евро-2016, однако в 2012-м Федецкий на континентальный турнир не поехал, поскольку по его словам "один "чудочек" не хотел, чтобы он принял участие на Евро-2012".