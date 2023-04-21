Артём Федецкий скептически относится к методам работы Мирчи Луческу с футболистами. Также бывший игрок сборной Украины поделился мнениями о каденции румына в должности главы киевлян.

Достойно внимания Хочу работать с игроками не только 2 года, – Костюк о своем возможном назначении в Динамо

Румын со сложным характером

Артем Федецкий подтвердил слухи, касающиеся того, что Мирча Луческу всегда во всем обвинял украинцев, делая из них козлов отпущения. Однако ситуация изменилась, поскольку румынский специалист в Динамо просто нет выбора по составу. Поэтому, как сказал Федецкий: "В этом плане Луческу немного спустился с небес на землю". Артем добавил, что ему известно, что у Мирчи нет полного контакта с игроками Динамо.

Тренер должен быть на одном уровне с футболистами. Я работал с Кононовым, Маркевичем, Хуанде Рамосом и увидел классное отношение. Когда футболист чувствует, что тренер ему доверяет и у него есть право на ошибку, он может горы свернуть. Из Луческа в Шахтере такого не было. Он мог после любой ошибки отправить на трибуну матчей десять. Таким образом, он психологически убивал молодых футболистов. Это было не только со мной,

– рассказал Федецкий.

Также бывший защитник сборной Украины считает, что румынскому наставнику уже стоит попрощаться со столичным коллективом, поскольку киевлянам он ничего нового не подарит. Федецкий, к тому же, предположил, кто мог стать новым главным тренером Динамо.

Я считаю, что он себя исчерпал в Динамо. В первом сезоне, когда он привел киевлян в чемпионство, Луческу показал свой топкласс. И, наверное, уже тогда ему нужно было сказать "спасибо" и двигаться в другом направлении. У "Динамо" есть легенды, которые сейчас работают в клубе: Гусев, Шовковский. Возможно, новым тренером станет кто-нибудь из них. Я хочу, чтобы "Динамо" тренировал украинский тренер. У нас есть много хороших специалистов: Вернидуб, Скрипник, Максимов,

– считает Федецкий.

Напомним, что сейчас одна из главных перекод сотрудничества Луческу с Динамо – это состояние здоровья румына. Известно, что судьба Мирчи в киевском коллективе решится в украинском Классическом, в матче с донецким Шахтером, которое, возможно, посетит президент ПСЖ.

Карьера Артема Федецкого