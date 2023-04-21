Артем Федецький скептично ставиться до методів роботи Мірчі Луческу з футболістами. Також колишній гравець збірної України поділився думками щодо каденції румуна на посаді очільника киян.

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Румун зі складним характером

Артем Федецький підтвердив чутки, які стосувалися того, що Мірча Луческу завжди у всьому звинувачував українців, роблячи з них козлів відпущення. Проте наразі ситуація змінилася, оскільки наразі румунський фахівець в Динамо просто немає вибору по складу. Тому, як сказав Федецький: "У цьому плані Луческу трішки спустився з небес на землю". Артем додав, що йому відомо, що у Мірчі немає повного контакту з гравцями Динамо.

Тренер повинен бути на одному рівні з футболістами. Я працював з Кононовим, Маркевичем, Хуанде Рамосом і побачив класне ставлення. Коли футболіст відчуває, що тренер йому довіряє і в нього є право на помилку, то він може гори звернути. З Луческу у Шахтарі такого не було. Він міг після будь-якої помилки відправити на трибуну матчів на десять. Таким чином він психологічно вбивав молодих футболістів. Це було не тільки зі мною,

– розповів Федецький.

Також колишній захисник збірної України вважає, що румунському наставнику вже варто попрощатися зі столичним колективо, оскільки киянам він нічого нового не подарує. Федецький, до того ж, припустив, хто б міг стати новим головним тренером Динамо.

Я вважаю, що він себе вичерпав у Динамо. У першому сезоні, коли він привів киян до чемпіонства, Луческу показав свій топклас. І, напевно, вже тоді йому потрібно було сказати "дякую" і рухатися в іншому напрямку. У Динамо є легенди, які зараз працюють у клубі: Гусєв, Шовковський. Можливо, новим тренером стане хтось із них. Я хочу, щоб Динамо тренував український тренер. У нас є багато хороших спеціалістів: Вернидуб, Скрипник, Максимов,

– вважає Федецький.

Нагадаємо, що наразі одна з головних перекод співпраці Луческу з Динамо – це стан здоров'я румуна. Відомо, що доля Мірчі в київському колективі вирішиться в українському Класичному, у матчі з донецьким Шахтарем, яке, можливо, відвідає президент ПСЖ.

Кар'єра Артема Федецького